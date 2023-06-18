عوار :”أحاسيس جميلة أعيشها رفقة الخضر”

أبدى الوافد الجديد حسام عوار سعادته الكبيرة بعد تحقيق أول فوز له رفقة الخضر أمام أوغندا بملعب جابوما الكاميروني.

وقال حسام عوار في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “الحمد لله على تحقيق اول فوز رفقة الخضر، أحاسيس جميلة جدا”

كما أضاف نجم روما الإيطالي “يجب مواصلة الفوز مستقبلا، الامر جميل الاجواء الافريقية، المهم والأهم هو العمل فقط”.

وكان عوار قد شارك بشكل إحتياطي في مباراة اليوم، أين قدّم ما عليه طيلة الفترة التي لعبها التي كانت فرصته مواتية للتعرّف على الأجواء الإفريقية.

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