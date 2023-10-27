عوار :”أريد إحداث الفارق ويمكنني تقديم الأفضل في روما”

أبدى الدولي الجزائري حسام عوار رضاه التام لما قدمه رفقة ناديه روما في مباراته الأخيرة أمام نادي سلافيا براغ التشيكي.

وقال حسام عوار عن الفوز الذي حققه رفقة زملائه بثنائية مقابل صفر في الدوري الأوروبية، و عن مردوده “يمكنني التحسن بشكل أكبر، و أن أكون أكثر حرية ذهنيا وفي تحركاتي، لعبت بشكل جيد دفاعيا لكن يمكنني تقديم المزيد بالكرة، أريد ان احدث الفارق كذلك”.

كما أضاف عوار “إنها المرة الأولى التي أغادر فيها فريقي السابق ليون وبلدي الذي نشأت فيه، أحتاج إلى وقت أكبر، لكن لا يخفى عليكم أني جد سعيد في روما و لا يزال بإمكاني التحسن بشكل أكبر”.

للإشارة، أن عوار سجل مشاركته العاشرة في كل المسابقات، ما يؤكد الثقة الكبيرة التي نالها من قبل مدربه جوزيه مورينيو.

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