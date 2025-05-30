عوار أساسيا رفقة الإتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

سجل الدولي الجزائري حسام عوار حضوره في التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد السعودي، تحسباً لمواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نادي القادسية.

ويتواجد حسام عوار في لياقة عالية، بعد عودته مبكرا من الإصابة التي عانى منها مؤخرا. وأبعدته عن المباراة الماضية في البطولة السعودية.

ويطمح عوار ورفقاؤه للتتويج بلقب الكأس وضمان ثنائية الدوري والكأس، لإسعاد الجماهير الكبيرة التي تربطها علاقة طيبة مع النجم الجزائري السابق لفريقي روما الإيطالي وليون الفرنسي.

وستجرى المقابلة بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة السعودية، وسط خظور جماهيري غفير.