عوار أساسيا رفقة الاتحاد في مواجهة بولبينة وناديه الدحيل

يواجه الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم الإثنين، رفقة ناديه الاتحاد السعودي، فريق الدحيل، لحساب دوري أبطال آسيا.

وكشفت إدارة نادي الاتحاد، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، ضد الدحيل، والتي ضمت اسم عوار.

ويعول مدرب نادي الاتحاد، على جاهيزة، وخبرة نجمه الجزائري، في سعيهم لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

في المقابل تواجد الجزائري الآخر، عادل بولبينة، هو الآخر ضمن التشكيلة الأساسية لناديه الدحيل، التي سخوض هذه المباراة.