عوار أساسيا رفقة روما في منافسة الدوري الأوروبي

يتواجد الدولي الجزائري حسام عوار في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب جوزيه مورينيو أمام مستضيفه سلافيا براغ التشيكي.

و ستلعب المباراة اليوم الخميس، ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات من منافسة الدوري الأوروبي.

و جدد حسام عوار عهده مع التواجد ضمن التشكيلة الأساسية لفريق “الذئاب” بعدما خطف ثقة مدربه جوزيه مورينيو.

وكان متوسط ميدان الخضر و رفقائه قد فازوا بثنائية مقابل صفر في مرحلة الذهاب بملعب “الأولمبيكو” الشهير. أين قدم حسام مباراة في القمة كما نال شكر و ثناء المدرب الملقب بـ “السبيشل وان”.

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