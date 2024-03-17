عوار أساسيا ضمن تشكيلة روما في مواجهة ساسولو

يو اجه الدولي الجزائري حسام عوار، اليوم الأحد، رفقة ناديه روما، الضيف فريق ساسولو، لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وكشفت إدراة نادي روما، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن تشكيلتها الأساسةي التي ستبدأ هذه المباراة، والتي ضمت اسم عوار.

وقرر مدرب روما، دنيال دي روسي، وضع ثقته في الدولي الجزائري، باقخامه أساسيا في هذا اللقاء، نظير تألقه في المباراة الماضية أمام فيورنتينا.