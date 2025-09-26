عوار أساسيا في كلاسيكو الدوري السعودي أمام النصر

يدخل اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار، التشكيلة الأساسية لفريق اتحاد جدة في المواجهة المرتقبة أمام نادي النصر. ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعوّل الجهاز الفني للاتحاد على خدمات عوار في خط وسط الميدان. إلى جانب زميله البرازيلي فابينيو، في مهمة الربط بين الخطوط وتقديم الإضافة في الجانبين الهجومي والدفاعي.

وتشهد التشكيلة أيضًا عودة النجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي تعافى من الإصابة، ليقود الخط الأمامي. فيما تم الدفع بأحمد الجليدان ظهيرًا أيمن لتعويض غياب مهند الشنقيطي المصاب.

وتعَدُّ هذه المواجهة اختبارًا مهمًا لحسام عوار، الذي يسعى لتأكيد جاهزيته والرد على المشككين بعد بداية متذبذبة في الموسم.

كما ينتظر أن يقدم مردودًا مميزًا في هذا الكلاسيكو القوي أمام كوكبة من نجوم النصر.