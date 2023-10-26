عوار أساسيا في مباراة روما في الدوري الأوروبي
بقلم عزيز طالبي
يتواجد الدولي الجزائري حسام عوار في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدربه مورينيو في مباراة اليوم الخميس.
وسيواجه حسام عوار و رفقائه سلافيا براغ التشيكي في الدور الثالث من دوري المجموعات للدوري الأوروبي، و ستجري المباراة بملعب “الأولمبيكو” التاريخي.
كما جدد مورينيو الثقة في متوسط ميدان الخضر الذي شارك في تسع مباريات هذا الموسم في كل المسابقات منها ست مرات بشكل أساسي و سجل فيها أربعة أهداف.
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