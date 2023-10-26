عوار أساسيا في مباراة روما في الدوري الأوروبي

يتواجد الدولي الجزائري حسام عوار في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدربه مورينيو في مباراة اليوم الخميس.

وسيواجه حسام عوار و رفقائه سلافيا براغ التشيكي في الدور الثالث من دوري المجموعات للدوري الأوروبي، و ستجري المباراة بملعب “الأولمبيكو” التاريخي.

كما جدد مورينيو الثقة في متوسط ميدان الخضر الذي شارك في تسع مباريات هذا الموسم في كل المسابقات منها ست مرات بشكل أساسي و سجل فيها أربعة أهداف.

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