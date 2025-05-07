عوار أساسيا في قمة دوري روشن السعودي

يتواجد الدولي الجزائري حسام عوار في التشكيلة الأساسية لفريقه الاتحاد الذي يحل ضيفا، اليوم الأربعاء، على فريق النصر في قمة الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وستكون الفرصة سانحةً أمام حسام عوار للتأكيد على المستويات الكبيرة التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة، وبفضلها أسكت منتقديه ونال إشادة المتتبعين وأنصار الفريق.

وسيسعى حسام عوار إلى خطف الأنظار في المباراة التي ستشهد حضور عدد من نجوم الدوري السعودي. على غرار كريستيانو رونالدو من جانب النصر، وكريم بن زيمة من فريق الاتحاد.

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