عوار: “أسعى لتقديم أفضل ما لدي للمنتخب الوطني”

أكد الدولي الجزائري، ونجم نادي روما الإيطالي، حسام عوار، عزمه على تقديم أفضل ما لديه للمنتخب الوطني في الخرجتين المقبلتين.

وتحدث عوار، لتلفزيون “النهار”، عن تالقه في آخر مباراة له مع ناديه روما، ومساهمته في تحقيقهم الفوز أمام كالياري.

وقال عوار: “مباراتنا الأخيرة كانت جد معقدة، وفي ايطاليا هناك خشونة كبيرة، حتى من الناحية التكتيكية”.

كما أضاف: “كنا بحاجة لنقاط هذه المباراة، ونجحنا في تحقيق الفوز، وانا سعيد بتسجيلي لهدف ما سمح لي الالتحاق بالخضر في أفضل فورمة”

وختم حسام عوار، بتأكيد عزمه على تقديم الإضافة اللازمة للخضر مصرحا: “سأعمل على تقديم أفضل ما لدي لمساعدة المنتخب الوطني”.