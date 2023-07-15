عوار: “أطمح لأصبح مثل زيدان.. توتي وانييستا”

أبدى الدولي الجزائري، حسام عوار، طموحاته الكبيرة، والتي يسعى لبلوغها رفقة ناديه الجديد آس روما الإيطالي.

ونقل موقع “forzaroma” الإيطالي، التصريحات التي أدلى بها عوار، أين قال: “مثلما صرحت به سابقا، فخر لي العمل تحت اشراف مدرب كبير مثل مورينيو”.

كما أضاف: “بامكاني اللعب في مناصب متعددة، مثل زيدان، توتي، وانييستا، وأتمنى مستقبلا أن أصبح لاعبا كبيرا مثلهم”.

وتابع حسام عوار: “بامكاني مساعدة الفريق، وأريد فعل ذلك، من خلال تسجيل العديد من الأهداف”.

وجاءت هذه التصريحات من حسام عوار، عقب فوزه رفقة روما، برباعية، في وديتهم الأخيرة أمام بوريال، والتي سجل فيها هدفا.