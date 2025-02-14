عوار أمام فرصة ذهبية للإنفراد بصدارة دوري روشن رفقة الإتحاد

سيكون الدولي الجزائري، حسام عوار، رفقة فريقه الاتحاد، أمام فرصة ذهبية للانفراد بصدارة دوري روشن السعودي.

وذلك عندما يواجه الاتحاد، مستضيه نادي الوحدة، في إطار الجولة الـ20 من دوري روشن، بداية من الساعة السادسة والنصف مساءً.

وفي حال تحقيقه الفوز في هذه المواجهة، سينفرد الاتحاد بصدارة البطولة السعودية برصيد 51 نقطة. ويوسع الفارق عن نادي الهلال، صاحب 48 نقطة، والمتعادل أمام الرياض، في مباراة جرت اليوم الجمعة.

ويعول المدرب الفرنسي لنادي الاتحاد، لوران بلان، على لاعبه الدولي الجزائري حسام عوار، رفقة نجوم الفريق، في مقدمتهم، كريم بن زيمة، بيرغوين، وموسى ديابي، لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، والانفراد بصدارة دوري روشن.

للإشارة، بصم حسام عوار، هذا الموسم على 12 مساهمة تهديفية مع فريقه الاتحاد. سجل 8 أهداف، و قدم 4 تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة.