عوار إحتياطيا في مباراة روما وبرايتون في اليوروباليغ

غاب الدولي الجزائري حسام عوار عن القائمة الأساسية لفريقه روما الإيطالي الذي سيواجه نادي برايتون بملعب “الأولمبيكو”.

وستجري المباراة، اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 16 من منافسة الدوري الأوروبي.

وأصبح غياب مهاجم الخضر عن التشكيلة الأساسية لنادي بشكل معتاد منذ قدوم المدرب ديروسي، الذي تولى العارضة الفنية للفريق خلفا للمقال جوزيه مورينيو.

كما زادت عودة النجم الأول للفريق ديبالا، من معاناة عوار مع تشكيلة الذئاب التي تسعى لتحقيق إنجاز أوروبي جديد.