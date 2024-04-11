عوار إحتياطي في مواجهة الميلان و روما

تواجد الدولي الجزائري في قائمة إحتياط فريقه روما، التي ستواجه نادي أيسي ميلان، في إطار ذهاب ربع نهائي “الأوروبا ليغ”.

وقرر مدرب نادي ذئاب العاصمة روما، دي روسي، إحالة لاعبه الجزائري عوار، على مقاعد البدلاء، نظرا لعودة اللاعب مؤخرا للمنافسة، بعد تخلصه التام من الزكام الحاد، الذي حرمه من خوض المواجهة الأخيرة لفريقه أمام لازيو في الجولة 31 من الكالتشيو الإيطالي.

وستنطلق المواجهة بين ميلان و روما بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب السان سيرو، في إطار ذهاب ربع نهائي الأوروبا ليغ.