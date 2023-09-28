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الرياضة

عوار احتياطياً في مباراة روما أمام جنوى

بقلم عزيز طالبي
عوار احتياطياً في مباراة روما أمام جنوى
عوار
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يتواجد الدولي الجزائري حسام عوار في التشكيلة الاحتياطية لناديه روما الايطالي الذي سيواجه جنوى في الدوري البلجيكي.

وستُلعب المباراة اليوم الخميس، ضمن الجولة السادسة من عمر البطولة الإيطالية بملعب “لويجي فيراريس”.

وقرّر المدرب جوزي مورينيو الاستغناء عن حسام عوار من التشكيلة الأساسية لأسباب فنية، خاصة وأن اللاعب الجزائري لا يعاني من إصابة.

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