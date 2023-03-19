عوار: “اختيار الجزائر لم يكن تحصيل حاصل ويجب احترام بلدنا”

رد الدولي الجزائري، حسام عوار، على الانتقادات التي لاحقته منذ إعلانه تغيير جنسيته الرياضية واختيار تمثيل الجزائر، مؤكدا بأن هذا الخيار لم يكن أبدا “تحصيل حاصل”.

وفي حوار خص به برنامج “تيلي فوت” على قناة “تي أف 1” الفرنسية، قال عوار: “هذا عدم احترام اتجاه بلدنا (الجزائر) لأن يوجد لاعبين جيدين في الجزائر”

كما دافع لاعب أولمبيك ليون، عن قرار الالتحاق بالخضر قائلا: “هناك الكثير من اللاعبين الأفارقة ضمن الأفضل في العالم مثل ماني ومحرز وصلاح وأوسيمن”

مضيفا في السياق ذاته: “اختيار الجزائر ليس خيار تحصيل حاصل، بالعكس لم يتم إخباري مطلقا أنني سأحصل على فرصتي بشكل كامل أو سأحظى بوقت اللعب اللازم”.