عوار: “التتويج مع الجزائر أكبر هدف في مسيرتي”

أكد الدولي الجزائري، ونجم نادي اتحاد جدة السعودي، حسام عوار، أن التتويج بلقب مع “الخضر” يعتبر أكبر أهدافه في مسيرته الكروية.

وسُئل عوار، الذي قاد الاتحاد للتتويج بثنائية “البطولة والكأس” عن أهدافه مع المنتخب الجزائري، المقبل على المشاركة في كأس أمم إفريقيا، المقررة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 جانفي 2026.

ورد لاعب روما الايطالي السابق: “بكل وضوح، اليوم، أكبر هدف في مسيرتي هو الفوز بلقب مع الجزائر. سيكون هذا هو التتويج مقدسا المقدسة، وأعتقد أن لدينا فريقًا جيدًا.”

وواصل عوار في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “المنتخب يقدم مستوى جيد، نحن طموحون، ولدينا مدرب يمنحنا الثقة. والاتحادية تسير في الاتجاه الصحيح. الآن، الأمر متروك لنا على أرض الملعب لتقديم كل ما لدينا من أجل الشعب والبلد أولاً”.

قبل أن يعرج لاعب “الخضر” للحديث عن “كان” 2025، وقال: “لدي شعور بأنها مسابقة ستحظى بمتابعة دقيقة للغاية.. بالنسبة لنا، الهدف بسيط، نريد الفوز.”.

وختم حول المنافسة القارية: “الأمر متروك لنا للاستعداد جيدًا وأن نكون في حالة جيدة في الوقت المناسب، لقد خسرنا للتو أمام السويد، هذا النوع من الهزيمة، حتى لو كنا نفضل الفوز، فإنه يعلمنا أشياء عن فريقنا”.