عوار: “العمل الجاد يؤتي ثماره.. الجزائر إلى المونديال!”

عبّر الدولي الجزائري، حسام عوار، عن فخره الكبير بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز المستحق أمام الصومال بثلاثية نظيفة.

وهو الفوز الذي منح “الخضر” صدارة المجموعة السابعة وحسم بطاقة العبور رسميًا إلى المونديال.

ونشر لاعب الاتحاد السعودي، حسام عوار، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على إكس (تويتر سابقًا) قال فيها: “العمل الجاد يؤتي ثماره.. الجزائر إلى كأس العالم 2026! هذه مجرد بداية، لنكتب فصلًا جديدًا من قصتنا إن شاء الله”.

ورغم غيابه عن مواجهة الصومال، وكذلك اللقاء المرتقب أمام أوغندا هذا الثلاثاء لحساب الجولة العاشرة من التصفيات، بسبب إصابة عضلية على مستوى الفخذ. إلا أن عوار حرص على توجيه رسالة دعم لزملائه في المنتخب.

مؤكدًا أنه سيعود بقوة في قادم الاستحقاقات، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن حسام عوار كان من العناصر الأساسية في حسابات المدرب، فلاديمير بيتكوفيتش، منذ توليه قيادة “الخضر”، بفضل مرونته التكتيكية ودقته في بناء اللعب، ما يجعل غيابه مؤثرًا، لكن تأهّل المنتخب للمونديال يبقى أفضل دافع لعودته بأقوى صورة.