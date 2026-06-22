عوار: “اللعب من أجل المنتخب الوطني يتطلب إظهار عزيمة كبيرة”

شدد الدولي الجزائري حسام عوار، على ضرورة إظهار روح وعزيمة كبيرتين، خلال المباريات المتبقية للمنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

وصرّح عوار، في هذا الخصوص: “عندما نلعب من أجل المنتخب الوطني، وفي كأس العالم، الأمر يتطلب إظهار رغبة وعزيمة كبيرتين”.

كما أضاف: “كل مباريات كأس العالم صعبة، نحن نتابع المباريات على شاشة التلفزيون، وكل المباريات كانت صعبة”.

وتابع حاسم عوار: “كنا نطمح لدخول كأس العالم بفوز، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك، والأهم حاليا هو استعادة تركيزنا، والتفكير فيما هو قادم”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور