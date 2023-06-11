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الرياضة

عوار: “بدأت تعلم الإيطالية احتراما للبلد والجماهير”

بقلم محمد.ل
عوار: “بدأت تعلم الإيطالية احتراما للبلد والجماهير”
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أكد الدولي الجزائري، حسام عوار، بأنه بدأ في تعلم اللغة الايطالية، وذلك، في أول تصريح له، بعد ترسيم التحاقه بنادي روما، اليوم الأحد.

وأبرز عوار، الذي سيحمل الرقم 22، مع فريق العاصمة: “بدأت بتعلم اللغة الإيطالية، لأنني أعتقد بأنها مهمة”

كما أضاف لاعب الخضر: “أعتقد أنها مهمة من حيث احترام البلد (يقصد إيطاليا) والجماهير”.

ولم يخف عوار، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه الجديد، سعادته بالالتحاق بروما، مؤكدا بأنه ناد كبير وصاحب تاريخ.

وختم: “أعتقد أن المشروع مناسب لي، مع فريق كبير ولاعبين متميزين، وقاعدة جماهيرية فريدة.. أنا الآن لاعب في الجيالوروسي ومستعد للبدء معهم”.

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