عوار بطلا لدوري روشن قبل جولتين من ختم الموسم

توج الدولي الجزائري، ولاعب نادي الاتحاد السعودي، حسام عوار، اليوم الخميس، ببطولة دوري روشن لموسم 2024-2025.

بعد مشوار مميز وتألق لافت، قبل جولتين من ختم الموسم الكروي.

وخاض لاعب الخُضر، حسام عوار مواجهة فريقه أمام الرائد، برسم الجولة الـ32 من دوري روشن، وقاده للفوز في هذا اللقاء بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

ليبلغ الاتحاد النقطة الـ77 في صدارة الترتيب العام، بفارق 9 نقاط عن الوصيف نادي الهلال مؤقتا.

وقدم اللاعب السابق لنادي روما الإيطالي، موسما إيجابيا على طول الخط مع فريقه، إذ خاض لحد الآن 29 مباراة في دوري روشن، برصيد 2425 دقيقة، سجل فيها 12 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.