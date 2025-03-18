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الرياضة

عوار.. تحول مثير من روما إلى قيادة الاتحاد السعودي وطموحات مع الخضر

بقلم فيصل زيان بوزيان
عوار.. تحول مثير من روما إلى قيادة الاتحاد السعودي وطموحات مع الخضر
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نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، تقريرا مفصلا عن وضعية الدولي الجزائري، حسام عوار. المتألق هذا الموسم، مع ناديه الاتحاد، في دوري روشن السعودي.

ويقدم عوار مستوى مميزاً مع نادي الاتحاد السعودي، بعد موسم واحد قضاه مع نادي روما الإيطالي. عرف تذبذباً في مستواه، وإصابات متكررة. كان اللاعب قريبا جدا من الإلتحاق بأولمبيك مارسيليا.

وجاء في تقرير صحيفة “ليكيب”، أنه في صيف العام الماضي، كان حسام عوار محل اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا. لكن انتقاله إلى السعودية كان مفاجئًا. بعد موسم صعب مع روما، سجل فيه 4 أهداف خلال 25 مباراة.

وبعد رحيل المدرب جوزيه مورينيو عن فريق العاصمة الإيطالية، قرر عوار الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي ووقع عقدا لـ4 سنوات مقابل حوالي 15 مليون يورو.

واتخذ حسام عوار قراره بعدما استشار النجم الفرنسي المتألق مع الاتحاد، كريم بنزيمة.

وقدم عوار أداءً رائعًا، في موسمه الأول، إذ سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في أول 15 مباراة. وهو ما أثار إعجاب مدربه لوران بلان.

وبعد 22 جولة من الموسم الجاري، سجل خريج مدرسة أولمبيك لين 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، مما ساعد فريقه على تصدر الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كريم بنزيمة، أخذ لاعب الخضر، حسام عوار “تحت جناحه” وقدم له نصائح خاصة لتحسين لياقته البدنية.

وعلى صعيد المنتخب الوطني، أوضح التقرير نفسه أن حسام عوار بدأ في التألق مع الناخب الحالي، فلاديمير بيتكوفيتش. الذي ساهم في تحسين أداء المنتخب منذ تسلم مهامه. كما يطمح عوار لتحقيق الألقاب مع الخُضر. لكنه تعرض في شهر مارس الجاري، لإصابة عضلية في مباراة ضد نادي الرياض، ويُتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

رابط دائم : https://nhar.tv/KWoZG
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