عوار.. تحول مثير من روما إلى قيادة الاتحاد السعودي وطموحات مع الخضر

نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، تقريرا مفصلا عن وضعية الدولي الجزائري، حسام عوار. المتألق هذا الموسم، مع ناديه الاتحاد، في دوري روشن السعودي.

ويقدم عوار مستوى مميزاً مع نادي الاتحاد السعودي، بعد موسم واحد قضاه مع نادي روما الإيطالي. عرف تذبذباً في مستواه، وإصابات متكررة. كان اللاعب قريبا جدا من الإلتحاق بأولمبيك مارسيليا.

وجاء في تقرير صحيفة “ليكيب”، أنه في صيف العام الماضي، كان حسام عوار محل اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا. لكن انتقاله إلى السعودية كان مفاجئًا. بعد موسم صعب مع روما، سجل فيه 4 أهداف خلال 25 مباراة.

وبعد رحيل المدرب جوزيه مورينيو عن فريق العاصمة الإيطالية، قرر عوار الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي ووقع عقدا لـ4 سنوات مقابل حوالي 15 مليون يورو.

واتخذ حسام عوار قراره بعدما استشار النجم الفرنسي المتألق مع الاتحاد، كريم بنزيمة.