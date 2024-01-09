عوار :”جاهزون للمنافسة الإفريقية بعدما تعودنا على الظروف الإفريقية”

أكد مهاجم الخضر حسام عوار جاهزيته ورفقائه لتقديم مستويات كبيرة في كأس أمم افريقيا التي ستجري في كوت ديفوار.

وقال حسام عوار في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة ” “قمنا بأشياء جميلة، صححنا عدد من الأخطاء و كنا جيدين في الجانب الهجومي، عانينا بعض الشيء من الرطوبة و الظروف المناخية لكن الأمر جميل للاعتياد على أجواء كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار”.

كما أضاف لاعب روما الإيطالي “سنتفادى الأمور الصعبة في الكان بعدما أخدنا تجربة جيدة في التربص”.

وختم خريج أكاديمية ليون الفرنسي “نعمل بهدوء و نقوم بعمل جيد في التربص، جاهزون لكأس أمم إفريقيا، خاصة وأن محضرين جيدا من الجانب النفسي لهذه الطبعة”.

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