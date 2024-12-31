عوار جاهز لمواجهة الهلال في ربع نهائي كأس الملك

تعافى الدولي الجزائري وصانع ألعاب نادي الاتحاد السعودي، حسام عوار، من الإصابة العضلية التي تعرض لها بتاريخ 19 ديسمبر الماضي.

وتسببت في إبعاد اللاعب الجزائري عن التدريبات في الأيام الأخيرة، قبل مواجهة فريقه أمام الهلال. في إطار ربع نهائي كأس الملك المرتقبة بتاريخ السابع من جانفي المقبل.

وشارك لاعب الخضر، حسام عوار، اليوم الثلاثاء، بصفة عادية في التدريبات الجماعية لفريقه الإتحاد. وبنسبة كبيرة سيشارك في مواجهة الهلال.

ويعوّل مدرب الاتحاد، لوران بلان، على لاعبه الدولي الجزائري، نظرا لأهميته في تشكيلة الفريق. إذ بصم هذا الموسم على 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين في الدوري السعودي.