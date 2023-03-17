عوار..حجام وديلور إحتياطيون في مواجهة ليون ضد نانت

تواجد لاعبي المنتخب الوطني حسام عوار من جانب ليون إحتياطي، وأندي ديلور وجوان حجام إحتياطيان، في قائمة الإحتياط.

برسم مواجهة ليون ضد نانت، ضمن الجولة 28 من الدوري الفرنسي الليغ 1، والتي ستنطلق بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.