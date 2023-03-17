عوار..حجام وديلور إحتياطيون في مواجهة ليون ضد نانت
بقلم فيصل زيان بوزيان
تواجد لاعبي المنتخب الوطني حسام عوار من جانب ليون إحتياطي، وأندي ديلور وجوان حجام إحتياطيان، في قائمة الإحتياط.
برسم مواجهة ليون ضد نانت، ضمن الجولة 28 من الدوري الفرنسي الليغ 1، والتي ستنطلق بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le FC Nantes ⚔🔴🔵#OLFCN pic.twitter.com/Hac8cTOduu
— Olympique Lyonnais (@OL) March 17, 2023
Nos titulaires 👊#olfcn pic.twitter.com/DmOtsB0VbE
— FC Nantes (@FCNantes) March 17, 2023
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