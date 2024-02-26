عوار خارج التشكيلة الأساسية لروما في مواجهة تورينو

يواجه نادي روما، الذي يضم في صفوفه الدولي الجزائري حسام عوار، اليوم الإثنين، الضيف نادي تورينو، لحساب الدوري الإيطالي.

وكشفت إدارة نادي روما، تشكيلتها الأساسية التي يتبدأ هذه المباراة، أمام ضيفهم فريق تورينو، أين سجل غياب اسم عوار.

يأتي هذا القرار من مدرب فريق “الذئاب”، رغم الآداء المقنع الذي قدمه الدولي الجزائري في مباراتهم الأخيرة أمام فينرود، ضمن الدوري الأوروبي.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع نادي روما، بالضيف فريق تورينو، تدخل ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.