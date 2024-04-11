عوار رفقة روما يتجاوزان بن ناصر و ميلان بهدف دون مقابل

حقق متوسط ميدان المنتخب الوطني ونادي روما فوزا مستحقا، بهدف دون مقابل أمام مواطنه ولاعب ميلان إسماعيل بن ناصر.

بهدف دون مقابل في مواجهة ذهاب الدور ربع نهائي منافسة “الأوروبا ليغ” والتي إحتضنها ملعب “سان سيرو”. في مواجهة شهدت غياب الفرص الحقيقية للتسجيل.

وأقحم مدرب روما دي روسي، لاعبه الدولي الجزائري، حسام عوار، في آخر 6 دقائق من المواجهة، للحفاظ على التقدم في المواجهة.

بينما شارك بن ناصر كأساسي في المواجهة لغاية الدقيقة59 من عمر الشوط الثاني، ولم يقدم مردود جيد في المواجهة بنيله تنقيط 6.9 فقط في المواجهة.

وللإشارة، سيتجدد الموعد بين روما وميلان، الخميس المقبل، بملعب “الأولمبيكو” في إطار مواجهة الإياب، بداية من الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت الجزائري.