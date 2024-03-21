عوار :”سعيد بالتحاقي ونتمنى تقديم مستوى كبير أمام بوليفيا”

أبدى الدولي الجزائري حسام عوار سعادته الكبيرة بالعودة إلى المنتخب الوطني والتحاقه بالتربص الاستعدادي في سيدي موسى.

وقال حسام عوار في تصريح للصفحة الرسمية لـ “الفاف” عقب التحاقه، اليوم الخميس “سعيد جدا بالوصول إلى بيت المنتخب الوطني، وصلت بسلامة، إن شاء الله نقدم مستوى كبير في مباراة الغد”.

وأضاف لاعب روما الايطالي “صح فطوركم”.

وكان في استقبال عوار عدد من المسؤولين عن المنتخب الوطني وعدد من اللاعبين أبرزهم المدافع رامي بن سبعيني الذي يملك علاقة طيبة معه.

للإشارة، عوار سيكون حاضرا في مباراة الغد أمام بوليفيا التي ستجري بملعب نيلسون مانديلا.