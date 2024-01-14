عوار :”سنعمل ما في وسعنا لإسعاد الجماهير الجزائرية”

كشف مهاجم الخضر حسام عوار عن العمل الكبير الذي قام به لما كان مع ناديه روما في وقت سابق قصد الإلتحاق بكتيبة الخضر.

وقال حسام عوار في تصريحه خلال المنطقة المختلطة “من الجيد نلعب رفقة عدد من اللاعبين الذي يملكون خبرة كبيرة مثل محرز و سليماني، الآمر جميل جدا بالنسبة لنا، كل الأمور مهيأة لتقديم مستويات جيدة”.

كما جدد عوار فخره الكبير بتمثيل الألوان الوطنية “أنا فخور جدا وأحاسيس جيدة ترافقني، في تمثيل الجزائر في أول كأس أمم أفريقيا بالنسبة لي، التواجد مع المجموعة أمر جيد خاصة واني عملت بشكل كبير من أجل التعافي”.

وختم خريج أكاديمية ليون “بصراحة، سنعمل كل ما في وسعنا من اجل إسعاد الأنصار الذي تابعت مستجدات حضورهم إلى كوت ديفوار”.

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