عوار: “سنقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة لحصد النقاط الثلاث”

أكد الدولي الجزائري، حسام عوار، عزمه رفقة بقية زملائه، على تقديم أفضل ما لديهم في مباراتهم المقبلة ضد الأردن، بهدف تحقيق الفوز.

وصرّح حسام عوار، للصحافة الوطنية: “عند خسارة أي مباراة هناك العديد من الأمور التي نعمل على تحسينها”.

كما أضاف: “المباراة المقبلة فرصة من أجل التقدم نحو الأمام وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل دخول المباراة كما ينبغي. بهدف حصد النقاط الثلاث”.

وتابع حسام عوار: “نحن نطمح لتقديم صورة مشرّفة عن منتخبنا الوطني، مع الكثير من الطموح لتحقيق الفوز بمباراتنا المقبلة”.

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