عوار ضمن التشكيلة الأساسية لروما أمام سيرفيت

يتواجد الدولي الجزائري حسام عوار في التشكيلة الأساسية لفريق روما التي ستواجه نادي سيرفيت السويسري في دوري المجموعات من الدوري الأوروبي.

ويسعى حسام عوار لإعادة الذئاب الى الواجهة خاصة بعد البداية الكارثية. في الموسم الحالي في منافسة البطولة الإيطالية سيما وأنهم يحتلون المرتبة 13.

كما يريد عوار فرض نفسه هذه المرة في التشكيلة الأساسية، بعدما دخل بديلا في مباراة روزينوني في الدوري الايطالي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti