عوار ضمن قائمة أكثر اللاعبين المبحوث عنهم في إيطاليا!

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الإثنين، عن قائمة أكثر اللاعبين اللذين تم البحث عنهم عبر الأنترنت، في إيطاليا، خلال شهر أفريل الماضي، والتي كان ضمنها اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار.

ونشر موقع “ترانسفر ماركت” الإيطالي، والمتخصص في الإحصائيات، قائمة لعشرة لاعبين في أوروبا، الأكثر بحثا في إيطاليا، خلال شهر أفريل المنصرم.

وجاء الدولي الجزائري ولاعب نادي ليون الفرنسي، حسام عوار، في المركز التاسع في القائمة.

كأول لاعب عربي وثاني لاعب إفريقي بعد الدولي النيجيري أوسيمن مهاجم نابولي، في القائمة التي عرفت إحتلال هالاند المركز الأول و لياو في المركز الثاني.

ويجدر للإشارة، إرتبط مؤخراً اللاعب حسام عوار بالإنتقال لنادي روما الإيطالي، في الميركاتو الصيفي المقبل، وهو الشيئ الذي ساهم في دخوله هذه الإحصائية.