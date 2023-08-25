عوار ضمن قائمة روما تحسبا لمواجهة هيلاس فيرونا

سافر الدولي الجزائري حسام عوار رفقة زملائه في نادي روما، اليوم الجمعة، إلى فيرونا لمواجهة النادي المحلي.

ونشرت إدارة روما، عدد من الصور لرحلة فيرونا، بما فيها صورة حسام عوار الذي أصبح ركيزة في بيت “الذئاب” بعد وجد معالمه بشكل مبكرّ جدا.

و من المنتظر، أن يشارك متوسط ميدان الخضر أساسيا بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي أصبحت يتمتع بها من قبل المدرب جوزيه مورينيو. كما قد يجهزه مورينيو للعب في مكان ديبالا الذي يستبعد جاهزيته في اللقاء المرتقب.

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