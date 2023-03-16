عوار عبر الأنستغرام:” تحيا الجزائر”

أعلن لاعب نادي ليون الفرنسي، حسام عوار، اليوم الخميس عن التحاقه رسميا بصفوف المنتخب الوطني.

ونشر اللاعب حسام عوار، عبر حسابه الرسمي، على الأنستغرام، صورة مركبة له، بقميص المنتخب الوطني، وعلق على المنشور:”تحيا الجزائر”.

كما رحب لاعبو المنتخب الوطني، في صورة إسلام سليماني، وإسماعيل بن ناصر بإلتحاق عوار بالخضر في التعليقات.

للإشارة، نشر الحساب الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر اليوتوب، تصريحات الوافد الجديد للخضر حسام عوار، كاعلان رسمي بتغيير جنسية اللاعب والتحاقه بالمنتخب الوطني.