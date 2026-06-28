عوار: “عشنا ضغطًا رهيبًا.. والآن نفكر في سويسرا”

ثمّن اللاعب الدولي الجزائري، حسام عوار، التأهل المحقق إلى الدور الـ 32 من منافسة كأس العالم 2026، الجارية وقائعها بكل من الولايات المتحدة كندا والمكسيك.

وفي تصريحات إعلامية عقب مواجهة النمسا، التي انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 3-3 وبلوغ المنتخبان الدور القادم، قال عوار: “إنه فخر كبير.. فخر لنا ولعائلاتنا والشعب الجزائري”.

أما عن الأجواء التي عاشها اللاعبون قبل موقعة النمسا. التي كان عنوانها تفادي الهزيمة لضمان مواصلة حلم المونديال، أوضح عوار: “عشنا ضغطا رهيبا قبل المباراة.. إنه أمر طبيعي حينما تحمل هذا القميص وخاصة في كأس العالم”.

كما أوضح نجم اتحاد جدة السعودي، بأن كل الجزائريين كانوا ينتظرون أن يقدم المنتخب صورة جميلة عن البلد، متمنيا أن يكون اللاعبون قد وفقوا في ذلك.

ليعرج فيما بعد للحديث عن الدقائق الأخيرة من لقاء النمسا. قائلا: “الدقائق الأخيرة كانت معقدة ذهنيا.. كان يجب أن نصمد وأن نتفادى الاخطاء، كنا نعلم أننا نلعب على التأهل، حقيقة كان “سيناريو مجنون”.

أما بخصوص مواجهة سويسرا في الدور الـ 32، علق عوار: “سعيدا بهذا التأهل، الآن يجب أن نستريح قليلا ونسترجع وبعدها نفكر في الدور القادم.. سويسرا منتخب كبير وأنهى المجموعات في الصدارة. ونكن له احتراما كبيرا”.

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