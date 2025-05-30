عوار على بعد 90 دقيقة من التتويج بلقب جديد

يخوض الدولي الجزائري حسام عوار، اليوم الجمعة، مع ناديه الاتحاد السعودي، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في مواجهة فريق القادسية.

وبuد تتويجهم بلقب الدوري، يطمح حسام عوار، وناديه الاتحاد السعودي، لحصد الكأس خادم الحرمين، وضمان ثنائية الدوري والكأس.

ويحمل الدولي الجزائري، وبقية نجوم نادي الاتحاد السعودي، على غرار كريم بن زيمة، آمال الجماهير العريضة لنادي الاتحاد.

يذكر أن هذا النهائي الذي سيجمع حسام عوار وناديه الاتحاد السعودي، بفريق القادسية، مقرر سهرة اليوم الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.