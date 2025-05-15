عوار على موعد مع التتويج بالدوري السعودي

سيكون الدولي الجزائري حسام عوار، مساء اليوم الخميس، على موعد مع التتويج بلقب الدوري السعودي لأول مرة في مشواره الرياضي رفقة فريقه إتحاد جدة.

وسيواجه حسام عوار وزملائه فريق الرائد على ملعب الملك عبد الله بمدينة بريدة ضمن الجولة الـ 32 من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتاج إتحاد جدة، إلى النقاط الثلاث لترسيم التتويج بلقب “روشن” قبل جولتين من نهاية البطولة، و هو الذي يحتل حاليا صدارة البطولة بفارق 6 نقاط كاملة عن وصيفه الهلال.

وكان اللاعب السابق لنادي روما الإيطالي قد شارك في مباراة فريقه أمام الفيحاء، أين شارك في الفوز الكبير بثلاثية نظيفة، الذي عزز اماله في التتويج باللقب الذي سيحسم بنسبة كبيرة.