وضعت مجلة “فرانس فوتبال” الفرانكو جزائري “حسام عوار” لاعبُ “ليون” في التشكيلة المثالية للاعبين اللذين صنعوا المُفاجأة في مرحلة الذهاب.

ونشرت المجلة الفرنسية الشهيرة اليوم الجمعة التشكيلة المثالية التي ضمت اللاعبين اللذين لم يكونوا مُنتظرين بهذا المستوى الرائع والتألق اللافت.

وضمت قائمة اللاعبين المُتألقين اللذين خالفوا التوقعات في الشطر الأول من البطولة الفرنسية إسم الجوهرة الفرانكو جزائرية صاحبُ 19 عاما.

وشارك مُتوسط ميدان “ليون” مع فريقه هذا الموسم في 13 لقاءا من مرحلة الذهاب، وسجل 3 أهداف وبصم على تمريرتين حاسمتين.