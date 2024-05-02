عوار في صدام قوي أمام ليفركوزن برسم نصف نهائي “الأوروبا ليغ”

يواجه الدولي الجزائري حسام عوار، رفقة فريقه أأس روما، المنافس في دور ذهاب نصف نهائي “الأوروبا ليغ” نادي باير ليفركوزن.

بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بملعب الأولمبيكو بروما.

وحسب ماكشفته صحيفة “كورييري ديلو سبورت”، فإن مدرب روما دي روسي، من المنتظر أن يعتمد على لاعب الخضر عوار كإحتياطي، لأنه لايريد المجازفة، وسيقوم بإشراك لاعبيه الأكثر خبرة في هذه المواجهة.

يجدر الإشارة، شارك حسام عوار في 82 دقيقة فقط في آخر 6 مواجهات مع فريقه روما في منافستي البطولة الإيطالية والأوروبا ليغ، حيث غاب عوار عن آخر مواجهة لفريقه أمام نابولي في الجولة 34 من الكالتشيو الإيطالي، وشارك في 53 دقيقة في الجولة 32 أمام أودينيزي، وغاب عن مواجهة بولونيا في الجولة 33، وإياب ربع نهائي الأوروبا ليغ أمام ميلان. واكتفى عوار بالمشاركة في دقيقة فقط في مواجهة الذهاب أمام الميلان. وفي 26 دقيقة أمام ليتشي في الجولة 30 من الكالتشيو.