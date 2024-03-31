عوار: “كل شيء تغير بقدوم دي روسي”

تحدث الدولي الجزائري حسام عوار، عن تحسن وضعه في صفوف ناديه روما الإيطالي، منذ قدوم مدربه الجديد دانيال دي روسي.

وفي هذا الخصوص، نقل موقع “roma press” الإيطالي، تصريحات عوار، أين قال: “كل شيء تغير مع دي روسي، الفرق هو ان المدرب يتحدث معي كثيرا الآن”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “المدرب طلب مني مضاعفت مجهوداتي، وأنا فعلت ذلك، بالتدرب يوميا لأكون جاهزا إذا لزم الأمر”.

يذكر أن المدرب دانيال دي روسي، أشاد كثيرا بمستوى، وامكانيات حسام عوار، عقب آدائه في مواجهة فريق ليتشي، مانحا إياه الأمل في نيل فرص أكبر في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.