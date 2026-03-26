عوار: “لا شيء مضمون في المنتخب يجب أن تثبت نفسك لحجز مكانتك”

أبرز الدولي الجزائري حسام عوار، ضرورة العمل بجد في التربص الجاري للمنتخب الوطني، من أجل ضمان مكانة للمشاركة في كأس العالم.

وصرح عوار، في الندوة الصحفية لنهار اليوم الخميس: “تركيزي حاليا منصب على قادم المواعيد وسعيد جدا بعودتي للخضر”.

كما أضاف: “الهدف الرئيسي هو مساعدة اللاعبين الجدد في المنتخب، ونحاول دمجهم بشكل جيد في المجموعة بخبرتنا المحدودة”.

وتابع حسام عوار: “لا شيء مضمون، خاصة في المنتخب الوطني، عليك دائما أن تثبت نفسك لحجز مكانتك، ونعمل بجد كبير من أجل التحضير الجيد لكأس العالم المقبلة”.