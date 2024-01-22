عوار: “لا نعاني نفسيا ونملك الخبرة لتجاوز الصعوبات”

نفى لاعب الخضر، حسام عوار، أن تكون العناصر الوطنية، تعاني من ضغوطات نفسية بسبب النتائج المخيبة في مستهل مشوارهم في الـ”كان”.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الاثنين، رفقة بلماضي، قبل لقاء الغد أمام موريتانيا، قال عوار: “لا أظن أنه يوجد ضغط نفسي.. مثلما قلت سابقا نملك لاعبين جيدين وكبار”.

وأضاف لاعب ورما الإيطالي: “كما نملك الخبرة اللازمة لتجاوز اللحظات الصعبة سريعا.. صحيح أننا لم نفز في آخر 5 لقاءات من الكان ولكن هذه مجرد إحصائيات فقط”.

وختم عوار: “الأهم ما نقوم به في أرضية الميدان وما نحس به يوميا لنكون جاهزين يوم اللقاء”.