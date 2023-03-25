عوار لتعويض فرنانديز في مانشستر يونايتد

كشف موقع “مانشستر يونايتد نيوز” المهتم بأخبار النادي البريطاني العريق عن استهداف إدارة “الشياطين الحمر” التعاقد مع حسام عوار.

وقال المصدر، أن المدرب إريك تين هاغ طلب التعاقد مع لاعب ليون حسام عوار لتعويض الرحيل المرتقب لبرونو فرنانديز.

يذكر، أن عدد من الأندية الأوروبية مهتمة بخدمات اللاعب الذي يملك امكانيات كبيرة، على غرار فرانكفورت، جوفنتوس وميلان.

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