عوار: “لدي ارتباط وثيق بالجزائر وأزورها كل سنة”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز الوافد الجديد للمنتخب الوطني، حسام عوار، نجم نادي ليون الفرنسي، ارتباطه وتعلقه الكبير ببلده الأصلي الجزائر.
وصرح عوار، في حوار حصري لـ”الفاف”: “لدي علاقة جد قوية مع الجزائر، كون تعودت منذ الصغر القدوم إلى الجزائر في كل صيف مع عائلتي”.
كما أضاف النجم الجديد للخضر: “المرة الوحيدة التي لم أتمكن فيها من القدوم إلى الجزائر كانت خلال فترة “الكوفيد”.
وتابع حسام عوار: “لدي عائلة كبيرة في الجزائر، وأنا على تواصل دائم معهم، ما يجعل ارتباطي وثيق جدا بالجزائر”.
رابط دائم : https://nhar.tv/Vjlno