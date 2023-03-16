عوار: “لدي ارتباط وثيق بالجزائر وأزورها كل سنة”

أبرز الوافد الجديد للمنتخب الوطني، حسام عوار، نجم نادي ليون الفرنسي، ارتباطه وتعلقه الكبير ببلده الأصلي الجزائر.

وصرح عوار، في حوار حصري لـ”الفاف”: “لدي علاقة جد قوية مع الجزائر، كون تعودت منذ الصغر القدوم إلى الجزائر في كل صيف مع عائلتي”.

كما أضاف النجم الجديد للخضر: “المرة الوحيدة التي لم أتمكن فيها من القدوم إلى الجزائر كانت خلال فترة “الكوفيد”.

وتابع حسام عوار: “لدي عائلة كبيرة في الجزائر، وأنا على تواصل دائم معهم، ما يجعل ارتباطي وثيق جدا بالجزائر”.