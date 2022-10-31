عوار لم يقم بأي طلب لتغيير جنسيته الرياضية!

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، مستجدات جديدة بشأن الإلتحاق لاعب ليون حسام عوار بالمنتخب الوطني.

وعكس مانقلته بعض وسائل الإعلام الفرنسية عشية أمس الأحد، فإن لاعب ليون الفرنسي، الفرانكو جزائري، حسام عوار لم يقم بطلب تغيير جنسيته الرياضية.

كما لم يتحدث اللاعب عوار بشأن الأنباء المتداولة بشأن مستقبله الكروي، وإلتزم الصمت.