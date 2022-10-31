عوار لم يقم بأي طلب لتغيير جنسيته الرياضية!
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، مستجدات جديدة بشأن الإلتحاق لاعب ليون حسام عوار بالمنتخب الوطني.
وعكس مانقلته بعض وسائل الإعلام الفرنسية عشية أمس الأحد، فإن لاعب ليون الفرنسي، الفرانكو جزائري، حسام عوار لم يقم بطلب تغيير جنسيته الرياضية.
كما لم يتحدث اللاعب عوار بشأن الأنباء المتداولة بشأن مستقبله الكروي، وإلتزم الصمت.
🚨Info: Houssem Aouar 🇩🇿 n’a jusqu’à présent, entamé aucune démarche pour représenter la sélection nationale d’Algérie 🟢⚪️. pic.twitter.com/tSd1Nd4AzS
— Santi Aouna (@Santi_J_FM) October 30, 2022
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