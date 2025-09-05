إعــــلانات
عوار: " مباراة بوتسوانا كانت صعبة وحققنا الأهم بضمان الفوز"ّ

بقلم كريم تيغرمت
عوار: ” مباراة بوتسوانا كانت صعبة وحققنا الأهم بضمان الفوز”ّ
أبدى الدولي الجزائري حسام عوار، سعادته بفوزهم أمس الخميس، على منتخب بوتسوانا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وصرح عوار، عقب هذا الفوز: “مبراتنا ضد بوتسوانا كانت صعبة نوعا ما، خاصة وأن المنافس اعتمد على الدفاع المتكتل”.

كما أضاف: “أردنا فرض منطقنا في اللعب منذ البداية، لكن اصطدمنا بمنتخب جيد، لكن الحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز”.

وتابع حسام عوار: “ندرك أنه حاليا سنواجه ضغط أكبر، كوننا اقتربنا أكثر من ضمان التأهل”.

