عوار: “متشوق للمشاركة مع روما في المنافسة الرسمية”

أعرب الدولي الجزائري حسام عوار، عن تحمسه لبداية مشواره مع ناديه الجديد آس روما الإيطالي، في المنافسة الرسمية.

وصرح عوار، للموقع الرسمي لنادي روما: “اندمجت بشكل جيد في الفريق، وأنا بصدد التعرف على زملائي تدريجيا”.

كما أضاف: “نحن نعمل بجد تحضيرا للموسم الجديد، رغم الحرارة العالية هنا في ايطاليا، وأنا متشوق لانطلاق المنافسة الرسمية”.

وتابع حسام عوار: “الامور تسير على أحسن ما يرام، وأطمح لتقديم مردود جيد مع روما، يليق بمستوى طموحات الفريق”.