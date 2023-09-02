عوار مهدد بتضييع مواجهتي تنزانيا والسنغال

كشفت العديد من التقارير الأوروبية. اليوم السبت. عن إحتمال غياب الدولي الجزائري. حسام عوار، عن مواجهتي المنتخب الوطني ضد تنزانيا والسنغال.

بعد الإصابة التي تعرض لها عوار، خلال مواجهة فريقه روما ضد الميلان برسم الجولة الثالثة من الكالتشيو، والتي غادرها اللاعب بعد 29 دقيقة فقط من اللعب بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وحسب ماكشفه موقع “FOOTBALL365.fr” الفرنسي، فإن خطورة إصابة لاعب ليون السابق عوار لم تُحدد بعد، ولكن من المحتمل أن يغيب لعدة أيام.

ومن المنتظر، أن يقوم اليوم السبت، عوار بإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة مدى خطورة الإصابة وفترة غيابه عن المنافسة.