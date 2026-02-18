عوار: “مواجهة فرق قوية يساعدنا على اسعاد الجماهير الجزائرية في المونديال”

تحدث الدولي الجزائري، حسام عوار، نجم نادي الاتحاد السعودي، عن المشاركة المقبلة للمنتخب الوطني في كأس العالم، وضرورة التحضير لها كما ينبغي.

وقال عوار، في تصريح، خص به موقع “winwin”: “إذا استعد نجوم الجزائر بشكل جيد مع أنديتهم، سنصل إلى كأس العالم في جاهزية تامة”.

كما أضاف: “أنا حريص على لعب أكبر عدد ممكن من المباريات، ومن الجيد مواجهة فرق قوية باستمرار، فهذا سيساعدنا على إسعاد الجماهير الجزائرية في المونديال”.

يذكر أن حسام عوار، يقدم أحد أفضل مستوياته مؤخرا، في الدوري السعودي، مع ناديه الاتحاد.