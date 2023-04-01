عوار مُرتقب أساسيا ضد البياسجي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، عن عودة مرتقبة للدولي الجزائري حسام عوار للتشكيلة الأساسية لفريقه ليون.

برسم المواجهة المنتظرة سهرة اليوم السبت، ضد المتصدر باريس سان جيرمان في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

وحسب ما ورد في موقع SPORT.FR، سيُقحم مدرب لوال لوران بلان، عوار أساسيا لأول مرة منذ 5 أشهر، أي منذ مواجهة نيس في الليغ 1.

أين شارك لاعب الخضر حسام عوار أساسيا لغاية الدقيقة 67 من المواجهة.

وسيواجه عوار رفقة فريقه، البياسجي اليوم السبت، بداية من الساعة 19.45 بالتوقيت المحلي.